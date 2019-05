Nach Skandal-Video: Petrik fordert Prüfung

Auch im Burgenland nehmen die Parteien Stellung zum Enthüllungsvideo, das zum Rücktritt von Heinz-Christian Strache (FPÖ) als Vizekanzler führte. Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen, fordert auch im Burgenland lückenlose Aufklärung.

Es brauche eine unabhängige Prüfung aller Parteienfinanzierungen und aller Spendengelder, so Petrik im Interview mit dem ORF Burgenland. „Das Skandalöse ist ja, dass Strache in dem Video beschreibt, wie man Parteispenden an allen gesetzlichen Regelungen vorbei organisieren kann. Ob wir auch hier im Burgenland so einen Fall haben, müssen wir prüfen“, so Petrik.

ORF

Sie führt weiter aus: „Heute (Samstag, Anm.) lädt zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein, Burgenländer in Not, zu einer Veranstaltung, die aber eine Wahlkampfveranstaltung ist.“ Man müsse prüfen, welche „finanziellen Querverbindungen es da gibt“, so Petrik.

Petrik fordert von der Bundesregierung, dass sie „Klarheit schafft“. „Mein persönlicher Eindruck ist, dass kein Weg an Neuwahlen vorbei führt“, meint Petrik.

