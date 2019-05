Heimlich gedrehtes Video belastet Strache

Ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Video belastet Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache schwer. Strache wollte am Samstag am EU-Wahlkampfabschluss in Neusiedl am See teilnehmen. Von LH-Stv. Johann Tschürtz gab es am Samstag zunächst keine Stellungnahme.

Die FPÖ gab Samstagvormittag bekannt, dass sie die türkis-blaue Koalition offenbar mit dem Burgenländer Norbert Hofer als Vizekanzler fortsetzen will. Das hat die Austria Presse Agentur (APA) am Samstag aus Parteikreisen auf Bundes- und Landesebene erfahren. Demnach soll der Infrastrukturminister Vizekanzler Heinz-Christian Strache an der Spitze des blauen Regierungsteams ablösen. Unklar ist, ob die ÖVP und Kanzler Sebastian Kurz das akzeptieren.

Kurz: Reaktion zu Mittag

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte für Samstagmittag eine Reaktion an. Sonstige Reaktionen der ÖVP blieben bis Samstagvormittag aus. Die Opposition verlangt Rücktritte und Neuwahlen - mehr dazu in news.ORF.at.

Strache sagt in den veröffentlichten Videoausschnitten, dass „ein paar sehr Vermögende“ im Wahlkampf – im Oktober 2017 wurde der Nationalrat gewählt – zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro über einen gemeinnützigen Verein an die FPÖ bezahlen würden, ohne dass das dem Rechnungshof (RH) gemeldet werde.

ORF

FPÖ-Wahlkampfabschluss in Neusiedl

Samstagnachmittag wird um 16.00 Uhr in Neusiedl am See der Wahlkampfabschluss der FPÖ zur EU-Wahl stattfinden. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz und der burgenländische EU-Spitzenkandidat Josef Graf werden daran teilnehmen, auch Vizekanzler Strache war angekündigt. Ob er tatsächlich kommen wird, ist bis jetzt unklar, heißt es aus dem Büro von Tschürtz. Veranstalter dieser Kundgebung ist nicht die FPÖ, sondern der gemeinnützige Verein Burgenländer in Not.