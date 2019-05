2. Klasse: Sensationelles Tor sorgt für Furore

Seit Sonntag sorgt ein Tor in der 2.Klasse Süd A für Furore: Beim Spiel zwischen dem SC Loipersdorf-Kitzladen und dem SV Hannersdorf gelang Toni Aljinovic in der 95.Minute der Siegestreffer für Loipersdorf-Kitzladen - auf äußerst spektakuläre Art und Weise.

Es war das absolute Top-Spiel der Liga: Tabellenführer SC Loipersdorf-Kitzladen traf auf den Zweitplatzierten SV Hannersdorf. Die Hannersdorfer gingen innerhalb von acht Minuten mit 2:0 in Führung, nach 29 Minuten stand es 2:2. Noch vor der Pause konnte der Zweite auf 3:2 erhöhen und in der 90.Minute fiel der Ausgleich aus einem Elfmeter. Soweit, so normal.

In der 95.Minute folgte dann jedoch das Unglaubliche: Loipersdorf-Kitzladen hatte einen Freistoß aus dem eigenen Strafraum, den Toni Aljinovic ausführte. Der Schuss des 22-Jährigen aus Zagreb, der seit Beginn der Saison bei Loipersdorf-Kitzladen spielt, sprang an der gegnerischen Strafraumgrenze auf und über Hannersdorf-Torhüter Daniel Magyar ins Tor. Das Tor sorgte für den Endstand von 4:3 für den SC Loipersdorf-Kitzladen.

Hit im Internet

Ein Video des spektakulären Tores macht mittlerweile im Internet die Runde und wurde in den sozialen Medien zehntausenfach angeklickt. Tore zu schießen ist Aljinovic übrigens gewohnt: Der Kroate ist der erfolgreichste Torschütze des Tabellenführers und hat in 19 Spielen insgesamt 26 Mal getroffen. Loipersdorf-Kitzladen konnte durch den Sieg den Vorsprung in der Tabelle auf vier Punkte ausbauen.