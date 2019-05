Stinatz: Toter nach Brand

In Stinatz hat Donnerstagfrüh ein Brand in einem Einfamilienhaus ein Menschenleben gefordert. Nach den Löscharbeiten fand die Feuerwehr die Leiche des 63-jährigen Mannes.

Die Feuerwehren wurden um 1.30 Uhr alarmiert. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings fanden die Feuerwehrleute in einem Zimmer die Leiche des 63-jährigen Hausbesitzers auf dem Boden liegend, so die Landespolizeidirektion.

„Wir haben schon bei der Hinfahrt gesehen, dass die Flammen beim Dach herausschlagen. Wir haben noch nachalarmiert und sind zuerst mit vier Feuerwehren und der Atemschutzfüllstation aus Güssing vor Ort gewesen. Es war bei der Alarmierung auch die Info von einer Person. Wir wussten, dass der Mann allein im Haus wohnt. Wir haben ihn nirgends gefunden und mussten den Vollbrand löschen - wir konnten niemanden mehr in das Gebäude lassen. Nachdem der Brand gelöscht war, haben wir die verkohlte Leiche des Mannes gefunden“, so der Kommandant der FF Stinatz Wilhelm Stipsits.

Brandursache unklar

Das brennende Gebäude befand sich in einem dicht besiedelten Gebiet. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte verhindert werden. Die Feuerwehr war Donnerstagvormittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, so Stipsits. Neben der Feuerwehr Stinatz waren noch die Feuerwehren aus Ollersdorf, Stegersbach, Güssing, Litzelsdorf und Oberwart im Einsatz. Insgesamt waren 70 Kräfte mit 14 Fahrzeugen an Ort und Stelle. Auch ein Rettungsteam des Roten Kreuzes war im Einsatz.

Das Landeskriminalamt wurde verständigt. Die Brandursache ist noch unklar. Im Ort löste das Unglück Betroffenheit aus - der Verstorbene sei sehr hilfsbereit gewesen, er war alleinstehend, ein leidenschaftlicher Sammler, erzählte man gegenüber dem ORF Burgenland.