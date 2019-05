SPÖ: Dax will „mehr Burgenland nach Europa“

„Mehr Burgenland nach Europa“ - das ist der Slogan der burgenländischen SPÖ im EU-Wahlkampf. Regionaler SPÖ-Spitzenkandidat ist Landesgeschäftsführer Christian Dax. Auch bei der SPÖ ist Klimaschutz ein Schwerpunktthema.

Als SPÖ-Landesgeschäftsführer ist Christian Dax für die Parteiorganisation zuständig. Bei der Europawahl ist der 31-Jährige aus Güssing jetzt auch selbst im Wahlkampf. „Das ist natürlich eine große Herausforderung, beide Sachen gleichzeitig machen, aber es ist eine wunderbare Sache“, so Dax. Inhaltlich möchte sich Dax bzw. die SPÖ um die Themen Klimaschutz durch erneuerbare Energie, Sicherheit und vor allem um das Thema Zusammenhalt kümmern.

Das Burgenland habe als Ziel Eins Gebiet durch EU Förderungen stark profitiert: „Wir sind in vielen Bereichen zum Spitzenreiter geworden und das kleine Burgenland kann in vielen Bereichen ein Vorbild für ganz Europa sein. Etwa beim Klimaschutz: Wir kleines, wunderbares Land produzieren mehr Strom aus Windkraft als wir selbst brauchen können. Wir brauchen keinen Atomstrom, also können wir hier sicherlich ein Vorbild für ganz Europa sein“, so Dax.

„Keine Konkurrenzsituation mit Julia Herr“

Bei der letzten Europawahl 2014 konnte österreichweit die ÖVP die meisten Stimmen holen. Im Burgenland erreichte hingegen die SPÖ mit 33,5 Prozent den ersten Platz - dahinter folgten die ÖVP mit 31 und die FPÖ mit 17,8 Prozent. Dax ist zuversichtlich, dass die Sozialdemokraten auch heuer die meisten Stimmen im Burgenland holen werden. „Die SPÖ und vor allem die SPÖ Burgenland hat das beste Angebot im Land, und deswegen bin ich mir sicher, dass wir die Nummer eins bleiben werden“, so Dax.

Christian Dax kandidiert auf Platz sieben der SPÖ-Liste. Auf Platz sechs kandidiert die aus Sigleß (Bezirk Mattersburg) stammende SJ-Chefin Julia Herr. „Wir haben zwei unterschiedliche Funktionen in diesem Wahlkampf. Julia Herr tritt für die Sozialistische Jugend österreichweit an, und ich bin der Spitzenkandidat der SPÖ Burgenland, also ich seh da keine Konkurrenzsituation“, so Dax. Derzeit hat die SPÖ im Europaparlament fünf Mandate.

