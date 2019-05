Infotour zu Wohnbauförderungsgesetz

Das neue Wohnbauförderungsgesetz ist im September des Vorjahres einstimmig im Landtag beschlossen worden. Um Informationsdefizite zu beheben startet das Land deshalb eine Informationstour durch alle Bezirke.

Die „Wohnbauförderung neu“ sei nach wie vor die attraktivste Wohnbauförderung aller Bundesländer, sagte am Mittwoch der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Es wurden unter anderem die Förderhöhe und die Einkommensgrenzen angehoben, oder die Laufzeiten verlängert - allerdings seien diese Neuerungen noch nicht wirklich bei den Betroffenen angekommen, sagt Dorner.

„Um das Thema Wohnbauförderung neu an die Menschen zu bringen, wollen wir eine Wohnbauförderungsoffensive starten. Wir wollen durch die Bezirke fahren und jeweils an einer Station im Bezirk das Thema bekannt machen“, sagte Dorner.

Experten vor Ort

Der Auftakt findet bereits am Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr in der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf statt. Experten aus der Wohnbauförderungsabteilung und zum Thema Baugesetz werden neben Dorner vor Ort sein.

Weitere Termine sind in der kommenden Woche in Eisenstadt und Jennersdorf geplant - danach folgen Anfang Juni Güssing und Mattersburg, den Abschluss findet die Tour Ende Juni in Oberwart und Neusiedl.

Informationsveranstaltungen: