Neuer Markt für Kellerstöckl

Vor eineinhalb Jahren hat ein Ferienhausvermieter die Kellerstöckl in der südburgenländischen Hügellandschaft in sein Programm aufgenommen. 61 Besitzer vermieten ihre Häuser mittlerweile über die Plattform.

Das Unternehmen Novasol ist in 28 Ländern Europas vertreten und soll neue Gäste ins Südburgenland bringen. Laut dem Ferienhausvermieter sind die Kellerstöckl auf den internationalen Tourismusmessen eine echte Attraktion.

Das Unternehmen hat die Kellerstöckl vor eineinhalb Jahren ins Programm genommen, was so manche Besitzer dazu motivierte, ihr Kellerstöckl an Gäste zu vermieten. Auch die Familie Pfeiffer aus Heiligenbrunn ist unter den neuen Vermietern. Ursprünglich war ihr Haus im Weinberg nur für die private Nutzung gedacht. „Wir machen das zum ersten Mal. Wir haben uns das über die Plattform ausgesucht, weil das für uns am Leichtesten ist. Es wird für uns Werbung gemacht, nicht nur in Österreich“, erklärte Kellerstöcklbesitzerin Christa Pfeiffer.

Elisabeth Schneider aus Tirol und Verena Kosnar aus Wien über die Gründe, warum sie Urlaub im Kellerstöckl machen.

Großteil der Gäste aus Österreich und Deutschland

Auch Elisabeth Jandrisits vermietet ihr Kellerstöckl mit dem großzügigen Garten seit der Restaurierung über den Ferienhausanbieter. „Ich habe sehr wenig Aufwand. Sämtliche Abwicklungen und Buchungen passieren über eine Plattform, die mir zur Verfügung gestellt wurde“, so Manuela Jandrisits.

Obwohl die Häuser in den Weinbergen international beworben werden, kommt der Großteil der Gäste aus Deutschland und Österreich. Gesucht wird weniger der Luxus, sondern das Ursprüngliche. „Sie müssen beheizbar sein, sie müssen einen gewissen Standard aufweisen. Wichtig ist trotzdem auch der Fernseher und das Internet. Das wird immer gefragt von unseren Kunden, interessanterweise auch die Grillerei“, so Ute Hofstätter von Novasol.

Die Tourismusverantwortlichen des Landes sehen in den Ferienhäusern eine neue Chance für die Region. Novasol habe 6.000 Nächtigungen gemeldet, dazu würden noch weitere Nächtigungen über andere Plattformen dazukommen, so Tourimuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). In Zukunft will man verstärkt mit den gastronomischen Betrieben in der Region im Gespräch bleiben und beispielsweise Pläne für die Öffnungszeiten der Buschenschänken erarbeiten.

