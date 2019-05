Noroviren: Auch NMS Schattendorf geschlossen

Nachdem in der Neuen Mittelschule Schattendorf am Montag vier Kinder wegen Erbrechens aufgefallen sind, wurde die Schule wegen Verdachts auf Noroviren vorübergehend geschlossen. Das Schulgebäude muss nun desinfiziert werden.

Die Schule wurde am Montagnachmittag vorübergehend gesperrt. Die rund 90 Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule Schattendorf (Bezirk Mattersburg) wurden bis auf weiteres vom Unterricht freigestellt. Die Sperre werde mindestens bis einschließlich Mittwoch aufrechterhalten. Die Schüler könnten die Schule dann voraussichtlich wieder am Donnerstag besuchen, sagte Schattendorfs Bürgermeister Johann Lotter (SPÖ) auf Nachfrage des ORF Burgenland.

Vier Kinder zeigten verdächtige Symptome

Bis dahin muss das Schulgebäude vollständig desinfiziert werden. Am Montag waren vier Schüler wegen Brechdurchfall während der Unterrichtszeit aufgefallen. In solchen Fällen können Noroviren anfangs nicht ausgeschlossen werden. Gemäß des Epidemiegesetzes muss in so einem Verdachtsfall, also wenn eine anzeigepflichtige Krankheit nicht ausgeschlossen werden kann, das Schulgebäude geschlossen und komplett desinfiziert werden.

ORF

Zweiter Verdachtsfall innerhalb einer Woche

Es ist der zweite Noroviren-Verdachtsfall in einer burgenländischen Schule innerhalb einer Woche. Erst am Donnerstag vergangenen Woche musste die Volksschule in Draßburg (ebenfalls Bezirk Mattersburg) wegen Verdachts auf Noroviren vorübergehend geschlossen und vollständig gereinigt und desinfiziert werden - mehr dazu in Verdacht auf Noroviren in Volksschule Draßburg.