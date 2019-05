Sturm „fällt“ Bäume im Südburgenland

Ein Sturm, der mit bis zu 100 km/h durch das Südburgenland fegt, sorgt seit der vergangenen Nacht für einen Dauereinsatz der Feuerwehren: Immer wieder blockieren umgestürzte Bäume Straßen. Auch zumindest ein Verkehrsunfall geht auf das Konto des Sturms.

Die Landessicherheitszentrale verzeichnete seit Sonntag 19.00 Uhr etwa 30 Einsätze. Die Pinkafelder Stadtfeuerwehr zum Beispiel musste in der Nacht auf Montag fast im Stundentakt ausrücken, um umgefallene Bäume von den Fahrbahnen zu räumen. Auch in Rechnitz und Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) hielt der Sturm die Feuerwehrleute auf Trab und aktuell werden aus Jennersdorf und Limbach (Bezirk Güssing) werden Sturmschäden gemeldet.

Stadtfeuerwehr Pinkafeld

Lkw von der Straße gefegt

Auf der B63 bei Rechnitz beförderte der Sturm sogar einen Lkw in den Straßengraben. Auch bei Buchschachen passierte am Montagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall: Dabei prallte ein Lkw gegen einen Pkw, der Lenker wurde eingeklemmt. Ob auch dieser Unfall mit dem Sturm in Zusammenhang steht, ist noch nicht klar.

Auch im Nordburgenland mussten Feuerwehren in der vergangenen Nacht ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen: Einsätze gab es etwa in Eisenstadt und Jois.