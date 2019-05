Dachstuhlbrand in Forchtenstein

In Forchtenstein hat es am Sonntagnachmittag einen Dachstuhlbrand gegeben. Es wird vermutet, dass das Feuer in einem Kamin seinen Ausgang genommen hat. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

ORF/Michael Schreiner

Die Flammen am Dach eines Wohngebäudes konnten rasch gelöscht werden, hieß es aus der Feuerwehralarmzentrale. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Forchtenau waren auch Helfer aus Neustift an der Rosalia, Mattersburg und Hochwolkersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) im Löscheinsatz.