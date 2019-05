Trischak kommandiert EUFOR-Truppe in Bosnien

Ein Burgenländer wird Kommandant der EUFOR-Truppe in Bosnien und Herzegowina: Der 55-jährige Generalmajor Reinhard Trischak aus Eisenstadt übernimmt dieses Kommando ab Ende Juni.

Am 26. Juni 2019 geht das Kommando der EUFOR-Truppe in Bosnien und Herzegowina von Generalmajor Martin Dorfer auf Trischak über. Damit hat Österreich zum achten Mal in Folge dieses Kommando. Trischak ist dann ein Jahr lang für rund 670 Soldatinnen und Soldaten aus 20 Ländern zuständig. Zuletzt war er im Verteidigungsministerium als Abteilungsleiter der Militärpolitik tätig.

Hilfe beim Wiederaufbau

Österreich stellt aktuell mit rund 300 Soldatinnen und Soldaten das größte Kontingent bei dieser EUFOR/ALTHEA-Mission. Zurzeit beteiligen sich 15 EU-Länder und fünf Nicht-EU-Staaten an der Friedensmission. Die Soldaten helfen der Bevölkerung beim Wiederaufbau des Landes und sollen Sicherheit garantieren. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) verwies darauf, dass österreichisches Engagement und österreichische Erfahrung auch auf EU-Ebene hoch anerkannt seien.