Reptilienwand erstes Bürgerbudget-Projekt

Im Vorjahr ist in Eisenstadt das Bürgerbudget geschaffen worden, um die Bürger einzuladen sich an der Entwicklung von Projektideen zu beteiligen. Das erste realisierte Projekt ist eine Reptilienwand in St. Georgen.

Die Reptilienwand in St. Georgen wurde auf der bereits bestehenden Stützmauer in der Verlängerung des Koglwegs in Richtung des Rückhaltebeckens St. Georgen umgesetzt. Schautafeln informieren über Reptilien wie Eidechsen oder Nattern, ein Rastplatz mit Bänken lädt zum Verweilen ein. Insgesamt standen für das Projekt 5.000 Euro zur Verfügung. Bürgerbeteiligung werde in Eisenstadt groß geschrieben, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Es sei wichtig, die Menschen einzubinden und mitentscheiden zu lassen.

Stadtgemeinde Eisenstadt

Sport- und Freizeitanlagen werden attraktiviert

Weitere Bürgerprojekte sind in Umsetzung: So werden in St. Georgen noch Bäume und Sträucher gepflanzt. In Eisenstadt ist ein „Pumptrack“ - eine Art Parcours - für Mountainbiker geplant. In Kleinhöflein wird der Fußballplatz durch zusätzliche kleinere Tore und Ballfangnetze aufgewertet, der Spielplatz wird um einen Fitness-Parcours erweitert, auch die bestehenden Fußball- und Basketballplätze werden erneuert.

Weiter Projektideen gesucht

Noch bis zum 24. Mai 2019 werden weitere Projektideen gesammelt. Diese können per „Ideen-Postkarte“ oder E-Mail an idee@eisenstadt.at eingereicht werden. Aus dem Budget der Stadt werden für die Stadtteile Eisenstadt-Stadt, St. Georgen und Kleinhöflein pro Jahr je 35.000 Euro bereitgestellt.