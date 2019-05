Pilotprojekt: „Neues Wohnen“

Im Pflegeplan des Landes sind drei neue Pflegeheime vorgesehen sowie der Ausbau bestehender Alten- und Pflegeheime. Am Freitag wurden Details zu einem Pilotprojekt „Neues betreutes Wohnen“ im Bezirk Mattersburg präsentiert.

„Betreutes Wohnen neu“ soll als Pilotprojekt in den Bezirken Neusiedl am See und Mattersburg starten. Dabei entstehen Wohneinheiten im Nahbereich zu einer stationären Einrichtung oder zum Standort eines mobilen Anbieters. Im Bezirk Mattersburg werden vom Pflegeheim des Arbeitersamariterbundes in Draßburg auch die neu geplanten Kurzzeit-Pflegeeinrichtungen in Schattendorf und Rohrbach mitbetreut. „Tagsüber wird diese Betreuung stationär sein. Das heißt die Betreuerinnen, die diplomierten Krankenschwestern, werden tagsüber dort sein und am Abend wird es eine Rufbereitschaft geben, die eben von hier, von Draßburg, aus stattfinden wird“, sagte Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ).

Mehrere Seniorentageszentren geplant

Nachdem der Ausbau einiger Pflegeeinrichtungen bereits in der Vorwoche angekündigt wurde, würden nun weitere Standorte feststehen, sagte Illedits. „Wir werden in Hornstein ein Seniorentageszentrum errichten, mit 10 Plätzen. Das Seniorentageszentrum ist eine teilstationäre Einrichtung. Es wird auch ein Seniorentageszentrum in Sieggraben entstehen, mit 10 Plätzen, und auch in Loipersbach, und ein möglicher Standort ist noch in Diskussion“, so Illedits.

Alle Informationen zur Pflege gibt es bei den Pflegeberatern in den Bezirkshauptmannschaften. Von Jänner bis Ende April 2019 gab es bereits 1.000 Beratungsgespräche. Die Pflegeberater können ab jetzt mit Dienstfahrzeugen auch Hausbesuche machen. Der Kostenpunkt für die komplette Pflegeinitiative im heurigen Budget sind 17 Millionen Euro.