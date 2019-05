Vermeintlicher Gewinn war versuchter Betrug

Bisher unbekannte Täter versuchten im Bezirk Neusiedl am See einer 45-jährige Frau unter einem Vorwand telefonisch Geld zu entlocken. Für 1.000 Euro in einer Kryptowährung wurden ihr 30.000 Euro versprochen. Sie erstattete Anzeige.

Die Vorgehensweise mit der es die unbekannten Anrufer dieses Mal versuchen ihren Opfern Geld zu entlocken, ist nicht neu. Am Mittwoch erhielt eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See so einen Anruf von einem männlichen Gesprächspartner. Der Mann sprach von einem Gewinnspiel und, dass sie einen Geldbetrag in der Höhe von 30.000 Euro gewonnen habe.

45-Jährige erstattete Anzeige

Den Betrag würde sie aber erst erhalten, wnachdem sie im Vorhinein die entstehenden Notariatskosten und Spesen in der Höhe von 1.000 Euro in Form einer Kryptowährung überweisen würde. Das kam der 45-Jährigen verdächtig vor. Anstatt den geforderten Betrag zu überweisen, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Polizei warnt neuerlich vor Betrügern

Da es auch im Burgenland immer wieder zu solchen oder ähnlichen Betrugsversuchen kommt, rät die Polizei generell, etwa bei unbekannten E-Mail-Absendern und unbekannten Anrufern, vorsichtig zu sein und sie auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Auf derartige Mails und Schreiben sollte man laut Polizei nicht reagieren und sie sofort löschen. Persönliche Dokumente, Bankverbindungen oder sonstige persönliche Daten sollten niemals bekanntgegeben werden.

