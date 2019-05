Geschenk: 45 Euro für den Muttertag

Am Sonntag ist Muttertag. Für den heimischen Handel ist er der drittgrößte Umsatzbringer - nach Weihnachten und Ostern. Die Burgenländerinnen und Burgenländer wollen heuer im Schnitt 45 Euro pro Person ausgeben.

Mehr als 60 Prozent der über 15-jährigen Burgenländerinnen und Burgenländer planen heuer zum Muttertag etwas zu verschenken - das zeigt ein Stimmungsbild der Wirtschaftskammer. Am liebsten werden Blumen, Süßigkeiten und Gutscheine verschenkt. 60 Prozent der Befragten wollen damit „Danke“ sagen.

Burgenland ist Schlusslicht

Vergangenes Jahr wurden in Österreich 168 Millionen Euro für den Muttertag ausgegeben. Dieses Niveau will der Handel heuer halten. Österreichweit wollen die heimischen Konsumenten heuer im Schnitt 55 Euro für Muttertagsgeschenke ausgeben, das sind um 23 Prozent weniger als 2018 - das hat der Handelsverband gemeinsam mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut MindTake erhoben. Am spendabelsten sind die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, sie wollen heuer 72 Euro für Muttertagsgeschenke ausgeben. Das Burgenland bildet mit 45 Euro das Schlusslicht bei den geplanten Ausgaben.