Michael Lampel ist neuer BMV-Obmann

Im Rahmen einer außerordentlichen Vollversammlung in Raiding (Bez. Oberpullendorf) wurde am Dienstag der Bürgermeister von Neufeld an der Leitha (Bez. Eisenstadt-Umgebung) Michael Lampel zum neuen Obmann des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) gewählt.

Lampel folgt auf Markus Szelinger, Bürgermeister aus Stadtschlaining, der dieses Amt seit November 2013 innehatte. Szelinger sagt zu dem Wechsel, dass er sich stärker auf andere Aufgaben, wie etwa sein Bürgermeisteramt, konzentrieren möchte. Michael Lampel ist seit 2007 Vorstandsmitglied des BMV. Das Hauptaugenmerk seiner neuen Tätigkeit richte sich auf die Errichtung regionaler Abfallsammelstellen.

