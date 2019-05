Bosnische Bäuerinnen auf Burgenlandtour

Bosnische Bäuerinnen sind derzeit auf einer Biotour im Burgenland. Sie verbindet ein hartes Schicksal: während des Bosnienkrieges wurden sie aus ihrer Heimat vertrieben, doch sie kehrten wieder heim und versuchen seit dem ein neues Leben als Bäuerinnen aufzubauen.

Im Burgenland informieren sich die Bäuerinnen bei Biobetrieben, wie man einen Betrieb alleine bewirtschaften kann und wie man Produkte vermarkten kann. Die insgesamt 15 Frauen aus Bosnien Herzegowina sind in einem Verein organisiert. Dadurch konnten sie gemeinsam eine Exkursion in das Südburgenland starten, erklärt Alice Kerschbaumer-Schmitzhofer, die Initiatorin der Exkursion.

Flüchtlingsfrauen kehren in ihre Region zurück

Der Name des Vereins heißt „Rückkehrerfrauen an den Ufern der Drna“. Das ist eine Region um Srebrenica, wo 1995 der Genozid stattfand, die noch immer unter den Nachwirkungen des Krieges zu leiden hat. Die Frauen versuchen jetzt, unter schwierigsten Umständen, diese Region wieder aufzubauen, so Kerschbaumer-Schmitzhofer.

Der Anfang ist bei vielen schon geschafft. Sie bewirtschaften kleine Bauernhöfe und wollen sich vor allem Ideen holen, wie man die Produkte besser vermarkten kann. Gute Voraussetzungen gebe es auch in Bosnien und Herzegowina. An den Strukturen hapere es aber noch, so Mevlida Mechanovic, die Leiterin der Gruppe.

Man befinde sich in Bosnien Herzegowina noch immer in einem Patriarchat, wo es nicht so einfach sei, dass andere Leute mit Frauen zusammenarbeiten. „Viele haben Angst davor, jetzt sehen wir, dass es möglich ist, dass Frauen auch alleine arbeiten können“, so Mechanovic.

Gegenseitiger Austausch

Unterstützt wird die Infotour der bosnischen Bäuerinnen von den SPÖ-Frauen Burgenland. „Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Austausch unter den Frauen sehr wichtig ist. Mich fasziniert an diesem Projekt, dass das alles Frauen sind, die ihr Dorf wieder aufbauen wollen“, so Inge Posch-Gruska. Die Infotour der bosnischen Bäuerinnen im Burgenland dauert insgesamt drei Tage und endet am Mittwochabend.