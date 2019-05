Motorradstaffeln für den Samariterbund

Der Samariterbund wird künftig auch mit Motorrad-Staffeln unterwegs sein. Insgesamt werden 13 Maschinen angeschafft, die in Wien, Tirol, Kärnten und im Burgenland im Einsatz sein werden.

Die Vorteile des Motorrades im Rettungsdienst für Sanitäter liege vor allem darin, dass schnelle Hilfe bei Verkehrsstaus oder bei schwer erreichbaren Einsatzorten gewährleistet werden kann, heißt es in einer Aussendung des Samariterbundes.

Der Fokus der Motorradstaffeln liege in der Erstversorgung am Unfallort und sei eine „optimale Ergänzung zum Rettungswagen“. Zum Einsatz kommt die Motorradstaffel aber auch im Bereich der Ambulanzdienste, vor allem bei sportlichen Veranstaltungen, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.

Samariterbund

Spezielle Schulungen

Alle Motorradfahrer haben eine spezielle Ausbildung. Als First Responder sind sie allein auf sich gestellt und müssen in sekundenschnelle Entscheidungen treffen. „Diese Stresssituationen müssen gut trainiert werden. Wir wissen, dass die psychische Belastung unserer MitarbeiterInnen sehr hoch sein kann“, erklärt Hundsmüller. Mittlerweile wurden an die 40 Mitarbeiterinnen speziell für diesen Einsatzbereich ausgebildet.

Link: