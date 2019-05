Bio-Tofu-Manufaktur in Frauenkirchen eröffnet

Tofu ist ein Nahrungsmittel aus Asien, das zunehmend auch bei uns gegessen wird. Besonders Vegetarier und Veganer schätzen Tofu. Seit ein paar Jahren wird Tofu auch in Frauenkirchen (Bez. Neusiedl am See) produziert, nun wurde dort auch die erste Manufaktur eröffnet.

Die Bio-Tofu-Produktionsstätte von Ulla Wittmann und Ludwig Birschitzky ist die erste ihrer Art im Burgenland. Im Herbst 2017 war Spatenstich, jetzt wird der erste Tofu produziert. Manufaba bietet eine breite Produktpalette an Tofu an, denn immer mehr Menschen finden Geschmack am natürlichen Fleischersatz.

ORF

„Die Leute hier in der Region haben ein ausgeprägtes Regionalitätsbewusstsein. Und gesunde Nahrungsmittel sowie pflanzliche Alternativen zu Fleisch sind in der heutigen Zeit sehr wichtig geworden“, so Wittmann. Die Sojabohnen für den Tofu stammen aus der Bio-Landwirschaft von Birschitzky.

350.000 Euro investiert

Was vorher an die Gastronomie und Futtermittelindustrie verkauft wurde, wird nun im eigenen Betrieb verarbeitet. Die speziellen Gerätschaften dafür importierte das Paar aus Taiwan.

„Von Frauenkirchen aus Ost-Österreich erobern“

„Wir wollen uns von Frauenkirchen aus in die Gastronomie der Umgebung bis in den Wiener Raum vorhanteln und mit unserem Tofu den Osten Österreichs erobern“, so Birschitzky. Viele Leute seien noch skeptisch, aber es gebe auch viele in der Umgebung, die sich schon länger mit Tofu beschäftigen, meint Birschitzky. Insgesamt wurden in den Betrieb 350.000 Euro investiert.