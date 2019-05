Urteil nach tödlichem Unfall auf S31

Im Prozess rund um einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern im November 2017 wurde die 58-jährige Unfallverursacherin am Montag zu einer bedingten Haft- sowie zu Geldstrafen verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Einzelrichterin Doris Halper-Praunsein sprach die Frau am Montagvormittag in Eisenstadt im Sinne des Strafantrags wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung schuldig. Die 58-Jährige habe ein riskantes Überholmanöver auf der S31-Burgenlandschnellstraße durchgeführt und offensichtlich drei Verkehrszeichen übersehen, die auf einen Gegenverkehrsbereich hingewiesen hätten, so die Richterin.

Frontalcrash im Gegenverkehrsbereich

Die Beschuldigte war im November 2017 in einem Baustellenbereich bei Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) nach einem Überholmanöver in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Zwei Menschen sind dabei gestorben - mehr dazu in Frau starb bei Verkehrsunfall auf S31. Der Prozess war zur Einholung eines Ergänzungsgutachtens vertagt worden, um die Beschaffenheit der Beschilderung an der Unfallstelle darzulegen - mehr dazu in Tödlicher Unfall: Lenkerin angeklagt.

ORF/Peter Ramhofer

Die Beschuldigte hatte am ersten Verhandlungstag ausgesagt, dass sie nach der längeren Autofahrt gedacht habe, dass sie noch auf einer zweispurigen Autobahn unterwegs gewesen sei, als sie einen Pkw sowie einen Sattelzug überholen wollte. Als der Unfall passierte, befand sie sich jedoch bereits in einem Streckenabschnitt mit Gegenverkehr. Dann ein Überholmanöver zu setzen, sei auch bei restriktiver Auslegung grob fahrlässig, so die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

15.500 Euro Trauerschmerzensgeld an Hinterbliebene

Die 58-Jährige wurde am Montag zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt und muss 9.000 Euro Strafe zahlen. Darüber hinaus muss sie insgesamt 15.500 Euro Trauerschmerzensgeld an Hinterbliebene bezahlen. Sowohl die Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft und die beiden Privatbeteiligten verzichteten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist damit rechtskräftig.