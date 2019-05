SPÖ will positiven Arbeitsmarkt-Trend fortsetzen

Die Arbeitslosigkeit ist im April in ganz Österreich und auch im Burgenland erneut gesunken. Im Burgenland waren 7.364 Personen arbeitslos, um 336 weniger als im April des Vorjahres. Diese Entwicklung lobte SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich am Montag.

Die Arbeitslosigkeit ging im Burgenland um 4,4 Prozent zurück. Vor allem bei Langzeitarbeitslosen, Männern und Jugendlichen war ein Rückgang zu verzeichnen - mehr dazu in Weiter Entspannung am Arbeitsmarkt. „Wir haben Rekordbeschäftigung im Burgenland, noch niemals in unserer Geschichte haben so viele Menschen Beschäftigung gefunden, wie im Moment - nämlich 107.000“, so Hergovich. Im Vorjahr seien außerdem 2.000 neue Jobs geschaffen worden.

ORF

2.000 neue Arbeitsplätze im Burgenland

Besonders erfreulich seien die Entwicklungen in den Bezirken Eisenstadt und Eisenstadt-Umgebung. Die Bezirke verfügen über die meisten Arbeitsplätze aller burgenländischen Bezirke, so Hergovich. Grund dafür sei unter anderem die Ansiedlung von Betrieben, die man auch weiter forcieren wolle. „Jeder fünfte Euro des Landesbudgets fließt in Wachstum und Beschäftigung mit dem Ziel die Beschäftigung zu steigern, die Arbeitslosigkeit zu senken“, sagt Hergovich.

Konkret sollen heuer seitens des Landes rund 267 Millionen Euro investiert werden. Ziel sei es heuer im Burgenland 1.500 bis 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.