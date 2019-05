Uhu-Mama adoptiert Hühnerküken

Der Südburgenländer Gerold Strobl beschäftigt sich seit 40 Jahren mit Greifvögeln. Vor kurzem passierte etwas, das selbst der Experte noch nie erlebte: Eine seiner Uhu-Damen, die bis dahin nichts von Männern wissen wollte, brütete plötzlich ein Hühnerei aus.

Die fünf Jahre alte Uhu-Dame brütete noch nie einen kleinen Uhu aus. Uhus sind wilde Tiere und eigentlich sehr scheu, erklärt Strobl. Doch dieser spezielle Uhu sei sehr personenbezogen und kenne ihren Besitzer sehr gut, bei allen anderen Menschen sei sie noch etwas scheu.

ORF

Entspannte Uhu-Mama

Der Leihmama ist keine Regung zu entlocken, das freche Hühnerküken hingegen darf sich alles erlauben. Üblicherweise sind solche kleinen Küken Beute für Uhus. „Grundsätzlich ernährt sie sich von Küken und von Ratten, aber offensichtlich sieht sie das Küken als ihr Kind an und tut ihm deshalb nichts. Das ist sicher nicht typisch, aber so ist halt die Natur. Möglicherweise werden sie auch miteinander groß“, so Strobl.

ORF

Zukunft in Mautern

Fast zur selben Zeit wie das Hühnerküken, schlüpften auch Uhu-Babys im Nachbargehege. Die kleinen Uhu-Kinder kommen nach Mautern (Steiermark) in den Tierpark. „Dort sind sie gut aufgehoben“, erzählt Strobl.