Unangekündigtes Planquadrat: 900 Kontrollen

Im Zuge einer Schwerpunktaktion wurden am Wochenende rund 900 Fahrzeuglenker in allen Bezirken des Landes kontrolliert. Der Fokus lag einmal mehr auf Alko- und Drogenlenkern.

Insgesamt führten die Beamten am Wochenende 569 Alkomat- und Alkovortests durch, am Sonntagvormittag auch beim Surfworldcup in Neusiedl am See. Dabei wurden sieben Alkolenker und ein Drogenlenker erwischt. Bei den übrigen Kontrollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden außerdem vier Autofahrer gestoppt, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol lenkten. Zwei Lenker hatten mehr als 0,8 Promille. Den höchsten Wert stellten die Polizisten mit 1,44 Promille bei einem 27-Jährigen aus dem Bezirk Neusiedl am See fest.

Fahrschülerin und Beifahrer alkoholisiert

In der Nacht auf Samstag wurde im Ortsgebiet von Oberwart ein Pkw mit einer Tafel für Ausbildungsfahrten angehalten. Den Beamten fiel zuvor die seltsame Fahrweise des Autos auf. Auf einer Autostraße fuhr es zum Teil in Schlangenlinien und für eine Autostraße verhältnismäßig langsam. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 30-jährige Fahrschülerin und ihr Beifahrer alkoholisiert waren. Den beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und sie wurden angezeigt.

198 km/h auf der Freilandstraße

Bei Radargeschwindigkeitsmessungen auf der B63 im Gemeindegebiet von Rechnitz (Bezirk Oberwart) wurde ein Autofahrer aus der Steiermark mit 178 Stundenkilometern statt der dort erlaubten 100 km/h erwischt. Ein weiterer Fahrer aus Oberwart wurde sogar mit 198 Kilometern pro Stunde gemessen.

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden 96 Anzeigen erstattet, 112 Organstrafverfügungen ausgestellt und 275 Radaranzeigen erstattet. Im gesamten Burgenland waren insgesamt 62 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Links: