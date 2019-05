Kittsee: Primiz für jüngsten Priester

Der jüngste Priester Österreichs hat an diesem Wochenende in seiner Heimatgemeinde Kittsee Primiz gefeiert. Der Zisterzienser Georg Maria Winter ist 24 Jahre alt und wurde vergangene Woche im Stift Heiligenkreuz geweiht.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Primizmesse Sonntagvormittag in der Pfarrkirche Kittsee (Bezirk Neusiedl am See): Georg Maria Winter zelebrierte die erste Messe nach seiner Preisterweihe. An der Primiz nahm die ganze Pfarrgemeinde Anteil.

Stolzer Großonkel Monsignore Pöschl

Die Feierlichkeiten begannen schon vor der Messe im Elternhaus. Trotz widrigem Wetter kamen viele Verwandte, Freunde und Bekannte. Unter ihnen der stolze Großonkel: Monsignore Pöschl wurde vor 59 Jahren zum Priester geweiht: „Ich wünsche ihm viel Freude - er ist auch Jugendseelsorger - und dass er vielen Menschen helfen kann, und dass er diese Freude, die er jetzt hat, anderen so weitergeben kann.“

Primizbraut Die Primizbraut ist eine in weiß gekleidete „geistliche Braut“, die auf einem edlen Kissen eine „Primizkrone“ voraus trägt.

Als Kind: Astronaut oder Arzt

Pater Georg gab sich nach außen hin entspannt. Sein Weg ins Priesteramt begann schon in jungen Jahren. Er war eifriger Ministrant und im Jahr 2014 Novize bei den Zisterziensern in Heiligenkreuz. Mit 24 Jahren ist er jetzt der jüngste Priester Österreichs: „Ich glaube, dass meine Berufswünsche schon als Kind ein gewisser Hinweis dafür sind, dass ich zum Priester berufen war. Ich habe mir gewünscht, Astronaut oder Arzt zu werden. Die Menschen zu heilen - also das, was der Priester mit der Seele tut, macht der Arzt mit dem Leib - und ein Astronaut, der in den Himmel kommen will.“

Der Orden trägt einen mit

Dass er in einen Orden eintreten würde, war aus seiner Sicht ein logischer Schritt: „Als Ordensmann hat man die Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die einen zum Gebet trägt, im Gebet trägt. Also auch wenn es einem selbst nicht so gut geht oder man selbst nicht beten will - was ja durchaus vorkommt - dann hat man die Gemeinschaft, die einen dazu treibt.“

Mutter anfangs gemischte Gefühle

Seine Mutter, Monika Winter, betrachtete die Berufung ihres Sohnes anfangs mit gemischten Gefühlen: „Mittlerweile kann ich wirklich sagen, es schaut so aus, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen. Man merkt ihm an, dass eine große Freude auch dahinter steckt.“ Vater Martin Winter freut sich sehr: „Wir sind eine sehr katholische Familie, wo das Gebet an erster Stelle steht, das tägliche Familiengebet, und natürlich war es dann für uns eine große Freude, dass er diesen Weg beschreitet.“

In den kommenden Jahren wird Pater Georg als Kaplan im Neukloster Wiener Neustadt eingesetzt. Er ist übrigens der erste von vier Priestern aus dem Burgenland, die heuer geweiht werden.