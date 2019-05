Vermisster Mann tot aufgefunden

Ein vermisster 56-jähriger Mann ist am Samstag in Miedlingsdorf (Bezirk Oberwart) tot aufgefunden worden. Der Bewohner des Wohnheims Dornau in Neumark im Tauchental war dement und seit dem 16. April 2019 abgängig.

Am späten Samstagnachmittag wurde der seit Mitte April im Bezirk Oberwart abgängige Mann in der Nähe des Friedhofes in Miedlingsdorf, einem Ortsteil der Marktgemeinde Großpetersdorf, in einer Wiese liegend tot aufgefunden.

Am Leichnam konnten keine äußeren Verletzungen festgestellt werden. Die Todesursache steht derzeit noch nicht fest. Von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde eine Obduktion angeordnet.

Erfolglose Suche im April abgebrochen

Als die Polizei von der Heimleitung damals informiert wurde, fanden Polizeihunde Spuren, die darauf hindeuteten, dass der Mann in Richtung Inzenhof unterwegs gewesen sein könnte, woher er eigentlich stammte. Er sei auch in der Vergangenheit bereits abgängig gewesen und dann in seiner Heimatgemeinde wieder aufgetaucht, hieß es damals von der Polizei.

Der erfolglose Sucheinsatz Mitte April mit rund 40 Feuerwehrleuten, den Rettungshundebrigade-Staffeln Riedlingsdorf, Rohrbach und Güssing, einigen Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber wurde nach zwei Tagen abgebrochen.

