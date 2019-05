Surf Worldcup: Schlechtes Wetter, tolle Show

Der Surf Worldcup in Neusiedl am See ist heuer nicht unbedingt vom Wetterglück verfolgt. Dennoch bekamen die Besucher viel geboten, darunter erstmals ein Rennen der Segel-Bundesliga und die weltbesten Freestyle-Surfer der Welt.

Die Hauptrolle beim Event in Neusiedl am See gehört natürlich den Surfern. Sie zeigen jeden Abend beim Tow-In Contest der europäischen Tour ihre Tricks. Tow-In bedeutet, die Sportler nehmen mit Hilfe eines Jetskis Geschwindigkeit auf. Ein Boot sorgt für die nötige Welle. Damit findet ein Wettkampf unabhängig von Wind und Wetter statt. „Nach einigen Trainingseinheiten haben wir endlich einen Wettkampf mit hohen Sprüngen gehabt. Es waren gute Sprünge dabei und es war sehr nett“, so Julien Mas, der den dritten Platz im Tow-In-Bewerb machte.

ORF

Perfekte Bedingungen

Der Star ist Gollito Estredo aus Venezuela. Seit 2005 ist er Stammgast im Burgenland. Am Freitag hatte er seinen ersten Auftritt und zeigte den am besten bewerteten Sprung des Abends. „Ich bin froh, wieder hier zu sein, mit all meinen Kollegen. Die Bedingungen sind perfekt für Tow-in. Da braucht man ja wenig Wind. Alles war heute jedenfalls perfekt“, freute sich Estredo, der mehrfache Weltmeister im Freestyle.

Neu im Programm ist der Saisonauftakt in der Segel Bundesliga. Vier Klubs aus dem Burgenland sind im Feld der achtzehn Klubs mit dabei. Die Teams liefern sich spektakuläre Wettfahrten. „Die Bedingungen waren heute perfekt - Sonne Wind - mehr kann man sich nicht wünschen“, sagte Christian Binder vom Yachtklub Breitenbrunn.

ORF

Draußen wird um jeden Meter gekämpft

Der burgenländische Yachtklub aus Rust und der Yachtklub aus Breitenbrunn mischen nach zwei Tagen ganz vorne mit. „Auf dem Land sind natürlich alle Freunde, das ist beim Segelsport so üblich, aber draußen wird um jeden Meter gekämpft“, weiß Valentin Unger vom Burgenländischer Yachtklub Rust.

ORF

Am zweiten Wochenende absolvieren auch die Kiter einen Contest, einen Teambewerb. Alles in allem sind Organisatoren und Sportler in Neusiedl nicht vom Wetterglück verfolgt. Die gezeigten Moves hätten sich jedenfalls mehr Zuschauer verdient.