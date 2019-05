70-Jahr-Jubiläum für Jugendrotkreuz

Das Jugendrotkreuz, die Jugendorganisation des Roten Kreuzes, feiert ihr 70-Jahr-Jubiläum. Seit sieben Jahrzehnten bietet die Non-Profit-Organisation humanitäre Hilfe im In- und Ausland an und unterstützt sozial benachteiligte Kinder.

Die Leistungen des Jugendrotkreuzes sind vielseitig. Im Mittelpunkt würden aber immer die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen stehen, so der Landesleiter des Jugendrotkreuzes im Burgenland, Erwin Deutsch. Es gehe nicht nur um Erziehungsfragen - also darum, ihnen diese humanitäre Gesinnung näherzubringen - das Jugendrotkreuz würde auch sehr viel im Bereich der Gesundheit machen. Außerdem gebe es andere Aktionen, wie etwa Schwimmkurse.

ORF

Projekte für sozial benachteiligte Kinder

Man mache sehr viel für sozial benachteiligte Kinder und da sei es wichtig, dass man von jenen Kindern unterstützt werde, denen es besser gehe, so Deutsch. Finanziert wird das Jugendrotkreuz ausschließlich durch Spendengelder. Hier beginne man den Kindern bereits im Kindergarten und in der Volksschule die humanitären Werte des Roten Kreuzes zu vermitteln, sagte Friederike Pirringer, Präsidentin des Roten Kreuzes Burgenland. Das funktioniere nur, wenn man ganz früh damit anfange, so Pirringer.

ORF

Neben den vielen Projekten im Burgenland leistet das Jugendrotkreuz auch humanitäre Hilfe im Ausland. Im Jahr 2015 hat die Organisation beispielsweise in Rumänien ein Containerdorf für acht Roma-Familien erbaut, die davor in Erdlöchern leben mussten - mehr dazu in Strom und Wasser für Roma-Familien.

