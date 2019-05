Doskozil: „Koalition mit der FPÖ funktioniert“

In Eisenstadt ist am Freitag der Tag der Feuerwehr gefeiert worden. Während eines Festaktes im Landesfeuerwehrkommando lobten SPÖ und FPÖ die gut funktionierende Koalition im Burgenland.

Unter anderem nahmen auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) an der Festveranstaltung teil. Dabei wurde der Verstorbenen gedacht, es wurden aber auch verdiente Feuerwehrleute ausgezeichnet. Außerdem wurden zwei Feuerwehrautos der Wehren aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart) und Eisenstadt gesegnet.

SPÖ und FPÖ loben Zusammenarbeit im Burgenland

Auch der langjährige Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Kroisegg (Bezirk Oberwart) und jetzige Landeshauptmann Doskozil wurde geehrt und mit einer neuen Uniform bedacht. Tschürtz strich in seiner Rede den hohen Wert der Ehrenamtlichkeit ebenso hervor wie die gute Zusammenarbeit mit dem Regierungspartner, der SPÖ.

Auch Doskozil hob diese Zusammenarbeit erneut hervor. Dafür gab es auf Bundesebene aus den SPÖ-Reihen, vor allem nach den umstrittenen Vorfällen in der FPÖ, auch Kritik - Stichwort „Rattengedicht“ - mehr dazu in „Rattengedicht“ hat wohl keine Konsequenzen - und der Begriff „Bevölkerungsaustausch“, den Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) verwendet - mehr dazu in Strache bleibt bei „Bevölkerungsaustausch“.

„Es gibt ein Vertrauensverhältnis“

Auf die Frage, ob die FPÖ Burgenland eine andere Partei sei als auf Bundesebene, sagte Doskozil, dass es diesen Unterschied gebe. Wenn diese Vorkommnisse, die es teilweise auf Bundesebene und in anderen Bundesländern gebe, komprimiert und ausschließlich bei der burgenländischen FPÖ auftreten würden, dann wäre das sicherlich eine große Belastung für die Koalition und möglicherweise auch ein Grund, sie zu beenden. Das sei aber nicht der Fall. Die Koalition funktioniere ausgezeichnet. Es gebe eine Basis und ein Vertrauensverhältnis, und daher werde diese Koalition auch fortgeführt.

