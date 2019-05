Selbstständig: Unterstützung für Gründerinnen

Das Projekt „Gründen als Chance für Frauen“ geht in die vierte Runde. Es soll Frauen durch unterschiedliche Workshops den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtern, aber auch dazu ermutigen.

Es ist die vierte Auflage des Projekts und die bisherige Bilanz fällt durchaus positiv aus: 13 von 17 Gründerinnen sind weiter aktiv und erfolgreich mit ihren Betrieben. Trotzdem braucht es oft den entscheidenden Anstoß, um Frauen für den Schritt in die Selbstständigkeit zu ermutigen, sagte Frauenlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ): „Es gibt verschiedene Umfragen und Studien zum Thema Selbstständigkeit bei Frauen und diese Studien haben meistens eines gemeinsam: Es kommt oft heraus, dass sich Frauen schlechter einschätzen als Männer, und dass sie sehr viele Hindernisse sehen, wenn es um Unternehmensgründung geht.“

14 Workshops

Am 16. Mai startet das Projekt mit einem Infoabend. Bis Juli 2020 gibt es insgesamt 14 Workshops. Das Projekt wird vom Land und vom BFI mit Unterstützung durch die EU durchgeführt. Anja Haider Wallner ist Projektleiterin von „Gründen als Chance für Frauen“: „Die Schwerpunkte sind - im letzten und auch in diesem Projekt - ganz stark in Richtung Digitalisierung: Niemand kann sich mehr selbstständig machen, ohne auf neue Medien zu setzten, ohne eine Website zu haben, ohne eine Brücke von der realen zur digitalen Welt zu schaffen.“

Das Restaurant Q Mee, die Firma frissfisch, die Tierfutter aus Fisch erzeugt, oder die vielfach ausgezeichnete „Schlaue Box“, die Kindern mit Autismus oder ADHS hilft, sind drei erfolgreiche Beispiele des Projekts.