Burgenland weiter sicherstes Bundesland

Das Burgenland ist erneut das sicherste Bundesland Österreichs, wie die Kriminalstatistik 2018 zeigt. Die Zahl der angezeigten Straftaten ist um 9,5 Prozent zurückgegangen. Die größte Herausforderung ist die Cyberkriminalität.

2018 wurden im Burgenland 8.748 Straftaten angezeigt - um 919 weniger als im Vergleich zum Jahr davor. Die Zahl der Delikte ging in allen Bezirken, außer in der Stadt Eisenstadt, zurück. Trotz der „exponierten Lage an der Grenze“ gebe es im Burgenland die wenigsten Anzeigen, betonte Landespolizeidirektor Martin Huber bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

ORF

„Wir vergleichen uns oft mit Vorarlberg. Dort gab es 2018 doppelt so viele Anzeigen“, sagte Huber. Österreichweit kommen auf 1.000 Einwohner 53 Straftaten, im Burgenland seien es nur 29. Auch die Aufklärungsquote sei steigend. 2018 konnten 58,5 Prozent der Delikte aufgeklärt werden, 2017 waren es 54,6 Prozent.

Internetkriminalität nimmt zu

Im Bereich der Cyberkriminaliät hätte es in den letzten Jahren eine massive Steigerung gegeben, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Burgenland, Ernst Schuch. 477 Mal wurden im vergangenen Jahr Straftaten im Internet angezeigt, die häufigsten sind laut Schuch Erpressungsmails, der Neffen- oder Nichtentrick und Betrug bei Bestellungen. Positiv sieht er die Aufklärungsquote, die bei 47 Prozent liege. „Das ist für Internetkriminalität relativ hoch“, so Schuch.

Zahl der Einbrüche deutlich zurückgegangen

Auf einem „historischen Tiefstand“ befinden sich laut Huber hingegen die Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser. Sie seien von 365 im Jahr 2014 auf 120 heruntergefallen. Einen „kleinen Anstieg“ von 4,6 Prozent gab es im vergangenen Jahr bei den Gewaltdelikten. Insgesamt wurden 1.153 Straftaten in diesem Bereich angezeigt. Davon wurden knapp 89 Prozent aufgeklärt.

Von insgesamt 6.020 Tatverdächtigen waren 1.193 weiblich. Der Anteil der ausländischen Verdächtigen lag bei 36 Prozent, wobei die meisten aus Ungarn, der Slowakei und Rumänien stammten.