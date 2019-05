Rotenturm Mitglied der „Schlösserstraße“

Das Schloss Rotenturm ist jetzt Mitglied im Tourismusverein der „Schlösserstraße“. Insgesamt werden auf dieser Erlebinsstraße nun 35 Schlösser und Burgen in Südostösterreich gemeinsam international vermarktet.

Bei einem feierlichen Festakt wurde am Donnerstag die Fahne der Schlösserstraße vom Vereinsvorsitzenden Andreas Bardeau an das Schloss Rotenturm (Bezirk Oberwart) übergeben. Es sei ein feierlicher Akt gewesen, der nicht nur Symbolkraft habe, so Bardeau.

ORF

Auf andere Märkte übergreifen

Durch das Interreg-Projekt, das man im Vorjahr verwirklicht habe, würden nun neun slowenische Burgen und Schlösser noch hinzukommen. Das heiße, dass der Verein nun 35 Mitglieder hat. Damit könne man auch eine internationale Destination sein, so Bardeau. Es sei sehr wichtig für das Schloss selbst, aber auch für den Tourismus im südlichen Burgenland und auch in der Steiermark, dass man länderübergreifend sei und so auch auf andere Märkte übergreifen könne.

ORF

Seitens der Geschäftsführung des Schloss Rotenturm freut man sich über die neue Kooperation. So können Aktivitäten im Schloss auch über die Landesgrenzen hinaus bekanntgemacht werden, sagte Geschäftsführer Heinz Schinner. Es gebe die Schlosskonzerte nach wie vor. An diesen Tagen gebe es auch immer Führungen, wo die Kapelle und alle Festräume offen seien und man könne auch in den Park gehen. Seit 2017 habe man mindestens ein Drittel des Schlossparks rekultiviert, so Schinner.

ORF

Zukünftig soll es in Rotenturm auch ein Schnapsglasmuseum geben, mit einer Sammlung von insgesamt 4.000 Gläsern, die es dann zu sehen geben wird.