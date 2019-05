Gunners holten Sieg zum Viertelfinal-Auftakt

In der Basketball Bundesliga sind die Oberwart Gunners am Mittwoch in die Viertelfinal-Playoffs gestartet. Sie gewannen das erste Spiel gegen BC Vienna mit 97:64.

Die Gäste aus Wien führten nach dem ersten Viertel mit 18:14, die Partie blieb bis zur Pause spannend. Im dritten Viertel starteten die Oberwarter richtig durch - während die Gunners 22 Punkte holten, konnte BC Vienna im selben Zeitraum nur einen Korb machen. Somit führten die Oberwarter vor eigenem Publikum vor dem letzten Viertel mit 70:49 und holten am Ende einen deutlichen 97:64-Sieg gegen BC Vienna im ersten Viertelfinal-Playoff-Spiel und führen damit in der Serie mit 1:0.

Jene Mannschaft, die als erste drei Mal gewinnt, steigt ins Halbfinale auf. Die besten Werfer bei den Oberwartern waren Hayden Lescault mit 21 Punkten sowie Renato Poljak mit 15 und Georg Wolf mit 13 Punkten. Am kommenden Samstag treffen die beiden Teams in der Best-Of-Five-Serie erneut aufeinander, wieder in der Oberwarter Sporthalle. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr.

Weitere Favoritensiege

Kapfenberg Bulls feierten gegen DC Timberwolves 78:64 einen Sieg. Die Klosterneuburg Dukes gewannen gegen Flyers Wels 85:70, und die Gmunden Swans setzten sich gegen die Traiskirchen Lions mit 91:45 druch.