Preise für Einfamilienhäuser deutlich zugelegt

Die Preise für Einfamilienhäuser haben im Burgenland 2018 im Vergleich zum Jahr davor um fast acht Prozent zugelegt. Im Burgenland sind die Häuser trotzdem am günstigsten.

Während man in Kitzbühel Millionär sein muss, um sich ein Einfamilienhaus zu kaufen, ist man im Burgenland schon mit durchschnittlich 139.000 Euro dabei, wie eine Auswertung von Remax Immobilien zeigt. In der Steiermark wurde 2018 ein Einfamilienhaus mit 195.000 Euro gehandelt, danach kommt Kärnten mit knapp 200.000 Euro. Bundesweit kostete laut Remax ein Haus in Österreich im schnitt 241.684 Euro.

Trotz der angestiegenen Preise wechselten noch nie so viele Einfamilienhäuser die Eigentümer wie im Vorjahr - und zwar knapp 12.700, wie aus den Daten des Grundbuches hervorgeht. In Summe gaben die Österreicher fast 3,7 Milliarden Euro für Häuser aus, um ein Viertel mehr als 2017.

Burgenland: Einfamilienhäuser am Markt wichtig

Die meisten Häuser wechselten in Niederösterreich den Besitzer, im Burgenland waren es 825 Verkäufe, wie eine Auswertung von Remax Immobilien zeigte. Darin hieß es auch, dass im Burgenland der dritthöchste Zuwachs des Einfamilienhausmarktes zu verzeichnen sei.

Die verkauften burgenländischen Einfamilienhäuser waren 123 Millionen Euro wert. Das beweise, wie wichtig die Einfamilienhäuser am burgenländischen Immobilienmarkt seien - und zwar in allen Bezirken, so die Immobilien-Experten.

Die Zahlen würden zeigen, dass kein Bundesland so sehr für leistbares Wohnen in hoher Qualität stehe wie das Burgenland, sagt der für Wohnbau zuständige Landesrat, Heinrich Dorner (SPÖ).