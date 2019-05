1. Mai: Tag der Arbeit im Burgenland

Mit 42 Veranstaltungen hat die SPÖ Burgenland am Mittwoch den Tag der Arbeit gefeiert. 15.000 Besucher und Besucherinnen wurden dazu erwartet. Die ÖVP Burgenland beging den 1. Mai mit Familienfesten und Wandertagen.

Die SPÖ sei nach wie vor die Partei der arbeitenden Menschen und nicht ÖVP oder FPÖ, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax. Im Burgenland noch mehr, wie die Forderung des Landeshauptmannes nach 1.700 Euro Mindestlohn zeige, so Dax. Doskozil war bei der Veranstaltung in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) dabei. Zum ersten Mal hielt er die Festrede als SPÖ-Parteivorsitzender und Landeshauptmann - mehr dazu in 1.300 Besucher bei Maifeier der SPÖ in Neutal.

In Güttenbach (Bezirk Güssing) fand am 1. Mai eine Bezirksmaifeier mit dem Spitzenkandidaten der SPÖ-Burgenland für die EU-Wahl, Christian Dax, statt.

ÖVP: 1. Mai mit Familienfesten und Wandertagen

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner war bei dem größten Familienfest der ÖVP-Burgenland in Eberau (Bezirk Güssing) dabei, gemeinsam mit dem burgenländischen ÖVP-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Christian Sagartz. Weitere ÖVP-Veranstaltungen fanden unter anderem in Lackenbach, Rattersdorf (beides Bezirk Oberpullendorf), Zemendorf (Bezirk Mattersburg) und Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) statt.

FPÖ setzte auch am 1. Mai auf Sicherheitspolitik

Die FPÖ Burgenland hob im Zuge des Tages der Arbeit die Sicherheits- und die Sozialpolitik von Bundes- und Landesregierung hervor. Sicherheit sei die Voraussetzung für alles - und soziale Absicherung die Voraussetzung für alles andere“, fassten FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz und FPÖ-Klubobmann Geza Molnar zusammen. Die FPÖ Burgenland habe heuer zugunsten der österreichweiten FPÖ-Veranstaltung in Linz auf eine eigene Maifeier im Burgenland verzichtet.

ÖGB forderte „ehrliche“ Steuerreform

Der ÖGB Burgenland forderte in einer Aussendung am 1. Mai eine „ehrliche“ Steuerreform und fünf Milliarden sofort für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die angekündigte Reform sei nicht die größte Steuerreform, sondern die Steuerreform, die sich am längsten ziehe. Die Entlastungen werden im gleichen Zeitraum von der kalten Progression zunichte gemacht, kritisierte ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics.