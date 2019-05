Evakuiert: Brandalarm in Disco in Eisenstadt

Die Diskothek James Dean in Eisenstadt hat in der Nacht auf Mittwoch evakuiert werden müssen. In einem Stromverteiler war Feuer ausgebrochen, das aber gleich gelöscht wurde.

Am Dienstag gegen 23.00 Uhr wurden die Feuerwehren Eisenstadt und Kleinhöflein alarmiert. Das Feuer im Stromverteiler für die Außenbeleuchtung konnte allerdings schon vom Besitzer des Discothek gelöscht werden. Die Feuerwehr überprüfte zu Sicherheit noch den Brandherd mit einer Wärmebildkamera.

Gefahr für die Gäste bestand keine, das Lokal wurde trotzdem evakuiert. Zum Zeitpunkt des Brandalarms befanden sich laut Landespolizeidirektion Burgenland rund 15 Personen im Gebäude. Die Rettung war ebenso im Einsatz, verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand.