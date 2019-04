Positive Bilanz bei „Pannatura“

Das Unternehmen „Pannatura“ umfasst die forst- und landwirtschaftlichen Betriebe der Esterhazy-Gruppe. Die Bilanz über das Jahr 2018 fällt positiv aus.

Insgesamt werden rund 5.600 Hektar landwirtschaftlich genutzt, an die 2.000 Hektar davon werden biologisch bewirtschaftet. Die Bereiche Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz haben vergangenes Jahr einen Umsatz von 34,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Plus von sechs Prozent zum Vorjahr.

ORF

Ein wesentlicher Schritt in den vergangenen Jahren war die Umstellung auf Bio. Seit 2002 werden rund 2.000 Hektar biologisch bewirtschaftet: „Die Bio-Umstellung war der einzig richtige Weg. Wir arbeiten in einer hochsensiblen Landschaft in einem hochsensiblen Umfeld. Die Region Neusiedler See ist eines der europaweit wichtigsten Gebiete in Europa, das wir aufzuweisen haben. Natürlich muss man in solchen Gebieten sehr sorgsam umgehen“, so „Pannatura“-Geschäftsführer Matthias Grün.

Trend geht in Richtung Bio-Landwirtschaft

Biologisch produziert werden beispielsweise Brotweizen, Braugerste, Soja, Mais und Kichererbsen. Wichtige Partner von Pannatura sind unter anderem „Ja! Natürlich“, die Felber Bäckereibetriebe und Golser Bier. „Es ist uns ein Anliegen, nicht nur selber einen Weg zu bestreiten, sondern auch andere Betriebe mitzunehmen. Wir brauchen auch Produzenten, um gewisse Entwicklungen, die wir gemacht haben, auch wirklich auf die Fläche zu bekommen“, so Grün.

ORF

Derzeit gibt es im Burgenland 1.100 Biobauern. Rund ein Drittel der burgenländischen Agrarfläche wird bereits biologisch bewirtschaftet. Da immer mehr Konsumenten zu Bioprodukten greifen, würden laut Franz Traudtner von „Bio Austria Burgenland“ auch immer mehr konventionell wirtschaftende Betriebe auf Bio umsteigen.

„Es zahlt sich auf jeden Fall aus, auf biologische Landwirtschaft umzusteigen. Derzeit ist die Marktlage zwar ein bisschen angespannt, vor allem im Umstellerbereich. Wir arbeiten aber daran, Vertriebswege zu finden und Märkte zu erschließen, um dort die biologischen Produkte zu produzieren. Der Gewinn alleine ist schon mit dem ökologischen und nachhaltigen Umgang mit der Natur und mit dem Boden gegeben“, so Traudtner.