ÖVP: Mit Sagartz optimistisch in EU-Wahlkampf

Die ÖVP hat am Dienstag ihre Kampagne für die EU-Wahl präsentiert. Auf Platz sieben der Liste kandidiert Klubobmann Christian Sagartz - als Spitzenkandidat der ÖVP Burgenland. Wie alle ÖVP-Kandidaten führt Sagartz einen Vorzugsstimmen-Wahlkampf.

Noch knapp ein Monat dauert es bis zur Europawahl Ende Mai, die ÖVP Burgenland befindet sich aber bereits voll im Wahlkampf-Modus für die Europawahl. „Das ist etwas Entscheidendes, dass wir alles tun, damit die Menschen auch die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit der Europäischen Union sehen, spüren und kennenlernen“, sagte ÖVP-Parteichef Thomas Steiner.

Die ÖVP will die Zusammenarbeit der Regionen in Europa stärken. „Ich möchte, dass das Burgenland - das in den letzten Jahren von der Europäischen Union und den Förderprogrammen der Europäischen Union sehr gut profitiert hat - weiterhin jemanden hat, der die Türen für uns öffnet“, sagt Klubobmann Christian Sagartz, burgenländischer ÖVP-Spitzenkandidat.

Vorzugsstimmensystem: „Chance statt Risiko“

Auf der Liste für die Europawahl kandidiert Christian Sagartz auf Platz sieben. Für ein EU-Mandat ist unter Kanzler Sebastian Kurz bei der ÖVP nun alleine die Zahl der Vorzugsstimmen ausschlaggebend. Zuletzt hatte die ÖVP fünf Mandate. „Das ist eine Chance für das Burgenland. Der Kampf um Vorzugsstimmen ist etwas Besonderes, die Chance ist viel größer als das Risiko“, so Sagartz.

Die SPÖ hat eine EU-Wahlumfrage veröffentlicht, die einen knappen Vorsprung der ÖVP Burgenland ausweist - mehr dazu in Umfrage zur Landeshauptmann-Direktwahl. Parteichef Thomas Steiner wertet das als reine Taktik, „um hier ganz einfach das SPÖ-Klientel zu mobilisieren, daher sollte man derartige Zahlen mit großer Vorsicht genießen.“. Die EU-Wahlen finden am 26.Mai statt.

