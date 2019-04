Steuerreform: Gemischte Reaktionen

Die Regierung hat am Dienstag die Details ihrer Steuerreform vorgestellt. Die Senkung der Gewinnsteuern für Unternehmen kommt in zwei Etappen und die Lohnsteuersenkung wird gestaffelt. Im Burgenland gibt es gemischte Reaktionen dazu.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lobte die Entlastung von 6,5 Milliarden Euro bis 2022 als „wichtigen Schritt“, denn „Österreich ist zu einem Höchststeuerland geworden“. ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner sprach von einer „ehrlichen Entlastung der Bürger“, es würden sogar 8,3 Milliarden Euro inklusive Familienbonus für die Entlastung freigesetzt. Drei Viertel der Maßnahmen würden die Erwerbstätigen direkt spüren, so ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits. "Damit setzt die Regierung ein weiteres zentrales Wahlversprechen um. Und das, ohne neue Schulden“, erklärte Zarits.

"Endlich Entlastung“, schrieb Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) in einer Aussendung. Was mit dem „Familienbonus Plus“ und der Senkung beziehungsweise Abschaffung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge begonnen wurde, finde nun seine Fortsetzung mit einer Steuerentlastungsreform, die ihresgleichen suche, sagte Tschürtz.

SPÖ: Steuerzahler selbst finanzieren Reform

Anders bei der SPÖ: SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon kritisierte die scheibchenweise Entlastung der Arbeitnehmer bis 2022. Der angekündigte große Wurf - der ohnehin erst in drei Jahren komme - sei ein „Reförmchen" geworden, kritisierte die Klubobfrau. „Die Steuerzahler finanzieren durch die kalte Progression selbst, was sie ihnen nach Jahren wieder zurückgegeben wird“, so Salamon.

Die Grünen Burgenland vermissen in der Steuerreform ökologische Impulse. „Es wäre höchst an der Zeit, endlich umweltschädliche Subventionen abzuschaffen und das Steuersystem zu ökologisieren“, so Landessprecherin Regina Petrik. Die Senkung der Körperschaftssteuer würde etwa nur wenigen Großkonzernen nützen sei ein Privilegierten-Bonus, der keinerlei steuernden Effekt auf wichtige Zukunftsthemen wie den Klimaschutz hat.

