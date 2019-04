Zweiter Lehrgang für Friedenspädagogen startet

Die pädagogische Hochschule, das Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung in Stadtschlaining und die Kinder- und Jugendanwaltschaft starten den zweiten Lehrgang für „Global Peace Education“. 2018 wurden 22 Friedenspädagogen ausgebildet.

Seit mehr als zehn Jahren werden auf der Burg Schlaining Friedenswochen für Kinder und Jugendliche durchgeführt. Insgesamt haben bereits 13.000 Schülerinnen und Schüler an den Workshops für Friedens- und Konfliktlösung teilgenommen. Jetzt bildet die Pädagogische Hochschule auf der Burg Schlaining auch Lehrerinnen und Lehrer aus.

Gewalt-, Mobbing-Prävention und Friedensforschung

Ursula Gamauf Eberhardt vom Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung sagte zum Hochschullehrgang für Friedenspädagogik: „Der Lehrgang ist etwas, wo sich die Pädagoginnen und Pädagogen dem ganzen über zwei Jahre in sechs unterschiedlichen Modulen intensiver widmen können. Die Besonderheit daran ist es, dass es von Kindergartenpädagogik bis zu maturaführenden Schulen geht.“ Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Burgenland, Sabine Weisz, führte weiter aus: „Er ist berufsbegleitend gestaltet und umfasst auf der einen Seite Methoden und Inhalte zur Gewalt- und Mobbing-Prävention, zur Friedensforschung, und auf der anderen Seite auch die globale Perspektive.“

Globale Lage mache Ausbildungen unentbehrlich

Die globale Lage mache Ausbildungen wie diese unentbehrlich, ist der Mitinitiator, Kinder- und Jugendanwalt Christian Reumann überzeugt: „Wir brauchen mit dem Lehrgang eine Verknüpfung zwischen kleinem und großen Frieden - wie gehen wir miteinander um, und wie spielt das mit dem großen Frieden zusammen.“

Didaktische und pädagogische Inhalte

Für Bildungsdirektor Josef Zitz liegt der Schlüssel in der Konfliktlösungskompetenz: „Das erfordert auch Lehrerinnen und Lehrer, die auch mit didaktischen und pädagogischen Inhalt ausgestattet sind, um das im Unterricht, sowohl im Kindergarten oder auch in der Schule, weiterzubringen.“ Für Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) ist es vor allem wichtig, dass Kinder in Zukunft fundierte Antworten bekommen: „Mama, was heißt Frieden? Das werde ich zum Beispiel von meinem Sohn gefragt. Das kann man ganz schön beantworten und ich glaube, da muss man sich weiter vertiefen.“

Für den Lehrgang „Global Peace Education“ können sich Pädagoginnen und Pädagogen, die in einem Dienstverhältnis stehen, bis zum 10. Mai 2019 anmelden.