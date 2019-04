Telefonische Gesundheitsberatung 1450 startet

Ab Mittwoch gibt es im Burgenland ein neues telefonisches Gesundheitsservice, genannt „Wenns weh tut 1450“. Es handelt sich dabei um eine telefonische Erstberatung durch medizinisch geschultes Personal.

Die Gesundheitsberatung wird nach einer Pilotphase in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg nun österreichweit eingeführt. Das Service steht ab Mittwoch Patienten rund um die Uhr zur Verfügung. Ist man bei Beschwerden unsicher, an welchen Arzt oder an welche Stelle man sich wenden soll, wählt man also künftig die Nummer 1450 und wird von medizinisch geschultem Personal beraten.

Landesmedienservice Burgenland

Im Burgenland werden sämtliche Anrufe bei der Landessicherheitszentrale entgegengenommen, die damit eine weitere wichtige Funktion übernehme, so Sicherheitsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

70 Prozent schätzen Beschwerden falsch ein

Eine in Österreich durchgeführte Studie zeige, dass 70 Prozent der Menschen ihre gesundheitlichen Beschwerden nicht richtig einschätzen konnten, heißt es in einer Aussendung des Landes. Deswegen sei die neue Gesundheitsberatung 1450 ein weiterer „wichtiger Mosaikstein“ in der Gesundheits-versorgung im Burgenland, so Gesundheitsreferent Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Die Gesundheitsberatung wird von den Bundesländern in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz und der Sozialversicherung umgesetzt.