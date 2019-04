Erdäpfelknappheit: Bauern machen Aktionstag

Die burgenländischen Erdäpfelbauern haben am Montag in Eisenstadt auf drohende Engpässe aufmerksam gemacht. Wegen Trockenheit und Schädlingsbefall war die Ernte im Vorjahr derart schwach, dass es bald zu einer Knappheit kommen könnte.

130.000 Tonnen Erdäpfel mussten im Vorjahr entsorgt werden. Der Grund: Trockenheit und der daraus resultierende Befall durch den schädlichen Drahtwurm. Die Erdäpfelbestände im Burgenland neigen sich deswegen nun langsam dem Ende zu - mehr dazu in Heimische Erdäpfel werden knapp.

ORF

„Es schaut sehr schlecht aus“

Das ist die Botschaft, die die Bauern am Montag bei einem Aktionstag in der Fußgängerzone Eisenstadt unter die Leute bringen wollten , erklärte der Landwirt Andreas Unger aus St. Andrä. „Momentan schaut es sehr schlecht aus, es gibt keine heimischen Erdäpfel mehr, die Kühlhäuser sind leer. Man wird sehen wie die Frühernte wird“, so Unger.

ORF

Unterstützung kam von Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich. Wir haben keine Möglichkeit den Drahtwurm zu bekämpfen. Jetzt haben wir keine einheimischen Erdäpfel mehr und müssen sie zum Beispiel aus Ägypten importieren. Wir wollen aber regionale Lebensmittel aus dem Burgenland", so Berlakovich.

ORF

Ende Mai beginnt die nächste Erdäpfelernte. Die Trockenheit - und dadurch auch der Drahtwurm - setzt den Bauern auch heuer wieder zu. „Das ist ein großes Problem, wir brauchen neue Instrumentarien, alternative Wirkstoffe, um eine heimische Erdäpfelproduktion absichern zu können“, so Berlakovich.

Wiedereinführung von Insektiziden gefordert

Die Bauern fordern nun die Wiedereinführung von Insektiziden. Damit könne der Schädling bekämpft werden. Was die Erdäpfelfelder jetzt gut brauchen könnten, wäre Regen.