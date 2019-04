1. Mai: SPÖ thematisiert Mindestlohn und Pflege

Die SPÖ Burgenland bereitet sich auf den 1. Mai vor: Der Tag der Arbeit war am Montag auch Thema im Landesparteivorstand. Insgesamt wird es diesmal 42 SPÖ Veranstaltungen geben. Im Zentrum stehen heuer die Themen Mindestlohn und Pflege.

Die Sozialdemokratie sei gefragter denn je, bekräftigte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax nach der Sitzung des Landesparteivorstands am Montag. Kritisiert wurde seitens der SPÖ einmal mehr die Politik der Bundesregierung. SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon forderte in Sachen Steuerreform, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sofort und nicht erst im Jahr 2022 entlastet werden.

„Es ist schon eigenartig, dass Großunternehmer Steuerzuckerl sofort nach der Wahl bekommen haben, diejenigen, die am meisten in das System einzahlen aber bis 2022 warten sollen“, so Salamon.

ORF

Soziallandesrat Christian Illedits bezeichnete die geplante Steuerreform als „Augenauswischerei“. „Es kann doch nicht sein, dass in den Bilanzen immer mehr Gewinne zu verzeichnen sind und die arbeitenden Menschen eigentlich am wenigsten davon haben“, so Illedits.

15.000 Menschen erwartet

Zentrales Thema beim Tag Arbeit am Mittwoch werde der von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angekündigte Mindestlohn von 1.700 Euro netto für Landesbedienstete und pflegende Angehörige sein.

ORF

„Jeder Mensch, der einer anständigen Arbeit nachgeht, soll auch davon leben können. Da sind zehn Euro netto in der Stunde das Mindeste, was wir machen können“, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax. Insgesamt werden bei den Veranstaltungen am 1. Mai rund 15.000 Menschen erwartet.

FPÖ weist Kritik der SPÖ zurück

FPÖ-Klubobmann Geza Molnar - die FPÖ ist Koalitionspartner der SPÖ im Burgenland - wies die Kritik an der Steuerreform zurück. In einer Presseaussendung sagte er: „Den Freunden von der SPÖ dürfte entgangen sein, dass die Entlastungsmaßnahmen längst begonnen haben.“ Molnar nannte die Senkung und Abschaffung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge und den Familienbonus Plus als Beispiele.

