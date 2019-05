Eisenstadt: Live-Oper ohne Eintritt

Die Wiener Staatsoper feiert heuer das Jubiläum „150 Jahre Haus am Ring“. Gefeiert wird das auch in den Bundesländern - eine Woche lang werden Ballett und Oper übertragen. Schau- und Hörplatz im Burgenland ist ein Lokal in Eisenstadt.

Am 25. Mai 1896 wurde die damals neu errichtete Wiener Hofoper feierlich eröffnet. Und dieses 150-Jahr-Jubiläum wird nicht nur in der Oper selbst und rund um das Haus, sondern vor allem auch in den Bundesländern gefeiert.

Die Staatsoper lädt zu einer Woche Oper und Ballett ein - übertragen wird auf eine große Leinwand im Innenhof des Lokales Weinschwein in Eisenstadt. Zu sehen sind - bei freiem Eintritt - unter anderem Live-Übertragungen aus der Oper, aber auch Aufzeichnungen.

Oper für Kinder

Auftakt ist am 18. Mai mit „Il Barbiere di Siviglia“ mit Opernstar Diego Florez. Ein weiterer Höhepunkt ist „Anna Bolena“ mit Anna Netrebko und Elina Garanca. Außerdem zu sehen: das Ballett „Schwanensee“ und die Oper „Der Rosenkavalier“.

Auch für Kinder wird es in der gesamten Woche Programm geben. So wird an den Nachmittagen vor den Abendvorstellungen jeweils Oper für Kinder gezeigt, unter der Woche wird jeweils am Vormittag übertragen.

Festkonzert zum Abschluss

Den Höhe- und Schlusspunkt der Festwoche bildet ein Festkonzert am Platz vor der Oper. Auch das wird - in Kooperation mit ORF III - am Sonntag, dem 26. Mai live in die Bundesländer übertragen.

Die Termine der Jubiläumswoche:

18. Mai: Il barbiere di Siviglia (live)

19. Mai: Le Corsaire (Ballett - live)

20. Mai: Anna Bolena

21. Mai: Der Rosenkavalier

22. Mai: Dantons Tod (live)

23. Mai: Schwanensee (Ballett)

24. Mai: Andre Chenier (live)

25. Mai: Die Frau ohne Schatten (live)

26. Mai: Festkonzert am Platz (live)

