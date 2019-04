U-Haft nach Angriff auf Freundin

Wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung sitzt ein 28-jähriger Mann derzeit in Untersuchungshaft. Er soll seine Freundin in einer Wohnung im Nordburgenland brutal geschlagen und verletzt haben.

Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden die Verletzte alleine in der Wohnung. Der Verdächtige wurde kurz darauf festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Am Sonntag wurde die Untersuchungshaft verhängt, hieß es von der Staatsanwaltschaft gegenüber dem ORF Burgenland. Der 28-jährige ist nicht geständig.