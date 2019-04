Schloffer: Großprojekte in Kasachstan

Die Tischlerei Schloffer exportiert ihre in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) hergestellten Möbel in mehr als 60 Länder. Zwei große Projekte im zentralasiatischen Kasachstan wurden nun fertiggestellt.

Die Tischlerei Schloffer hat sich darauf spezialisiert Inneneinrichtungen für Fastfood-Restaurants herzustellen. Exportiert werden die Möbel sowohl in den gesamten EU-Raum, als auch in arabische Länder bis hin nach Pakistan.

Behindertentagesstätte und Einkaufszentrum

Bei den beiden nun finalisierten Großprojekten in Kasachstan handelt es sich um ein Einkaufszentrum und eine Behindertentagesstätte, die beide von Schloffer ausgestattet wurden, sagte Firmenchef Klaus Schloffer.

Der Export der Möbel stellt das Familienunternehmen immer wieder vor neue Herausforderungen und zwar nicht nur technisch, sondern auch logistisch, erklärte Schloffer. „In Pakistan ist es mit der Kommunikation mit dem Zoll schwierig. Kasachstan, Georgien, Aserbaidschan - jedes Land hat hier unterschiedliche Kriterien. Wir sind sehr verwöhnt in der Europäischen Union mit unseren Deklarationen. In den aufgezählten Ländern fordert jeder Staat seine eigenen Regelungen ein“, so Schloffer.

Bei der Tischlerei Schloffer sind aktuell 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Derzeit wird in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) die Inneneinrichtung für ein Restaurant in Schweden gefertigt. Danach folgen Aufträge aus Malta, Georgien oder Armenien. Der Exportanteil der Tischlerei Schloffer beträgt fast 100 Prozent.