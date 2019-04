1.300 Athleten beim Neusiedler See Radmarathon

Der Neusiedler See Radmarathon ist eines der beliebtesten Radrennen in Österreich. Fast 1.300 Frauen und Männer waren am Sonntag in Mörbisch am Start.

Es war die mittlerweile 28. Auflage des Neusiedler See Radmarathons. Bei heftigem Wind haben die Teilnehmer insgesamt 125 Kilometer rund um den See in Angriff genommen. Von Mörbisch aus starteten die Fahrer Richtung Ungarn. In Illmitz hat sich das Feld schon in viele kleine Gruppen aufgeteilt.

ORF

Nach etwas mehr als drei Stunden machten sich am Ende zwei Fahrer den Sieg unter sich aus: Der Steirer Martin Geretschnig und der Ungar Marton Bazso brausen mit einem Schnitt von 40 km/h in Richtung Ziel. Den Zielsprint konnte Bazso für sich entscheiden. „Mein Konkurrent war extrem stark. Ich mag es, wenn es schnell dahingeht, und die Strecke ist prädestiniert dafür“, sagte Martin Geretschnig nach dem Rennen.

Hohe Promidichte beim Radmarathon Martin Koch, Rene Haselbacher, Leo Hillinger und Benjamin Karl über den Neusiedler See Radmarathon.

Auf die Strecke wagten sich neben den Ex-Profis Rene Haselbacher und Peter Wrohlich auch Armin Assinger, Snowboarder Benjamin Karl ORF-Skisprung-Experte Martin Koch sowie Leo Hillinger. Der Winzer konnte Rang 20 erreichen, Benjamin Karl ist als 28. ins Ziel gekommen.

