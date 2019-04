Industrie: Vorsichtiger Optimismus

Trotz erster Anzeichen einer „leichten Abkühlung“ beurteilt die burgenländische Industrie die aktuelle Konjunktursituation als vorsichtig optimistisch. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung.

Die Konjunkturumfrage über das erste Quartal zeige ein relativ stabiles Bild, sagt die Geschäftsführerin der IV-Burgenland, Ingrid Puschautz-Meidl. 76 Prozent der befragten Unternehmen bewerten die derzeitige Geschäftslage noch immer als steigend. Positiv bewertet werden Maßnahmen der Bundesregierung wie etwa das neue Arbeitszeitgesetz oder die beschleunigten Genehmigungsverfahren von Infrastrukturprojekten.

Brexit sorgt für Unsicherheit

Etwas gedämpfter zeigen sich die Unternehmen was die Auslandsaufträge angeht, hier sorgt vor allem der Brexit für Pessimismus. Dennoch gehen immer noch 48 Prozent der Unternehmen von einer steigenenden Auftragszahl aus dem Ausland aus.

Ein Indikator für eine leichte Abkühlung der Industriekonjunktur im Burgenland sei die vorsichtigere Einschätzung der Beschäftigungsentwicklung seitens der Unternehmen. Nur drei Prozent der Betriebe gehen davon aus, dass in drei Monaten mehr Mitarbeiter beschäftigt werden, 93 Prozent rechnen mit konstanten Mitarbeiterzahlen. Auch der Fachkräftemangel bereitet den Industriebetrieben weiterhin Sorgen.

Zuversichtlicher zeigen sich die Unternehmen, was die Geschäftslage in sechs Monaten betrifft - 85 Prozent rechnen mit einer besseren bzw zumindest einer unveränderten geschäftlichen Situation.

Freude bei WK: 1.700 neue Arbeitsplätze

1.700 neue Arbeitsplätze wurden vergangenes Jahr im Burgenland von den heimischen Unternehmern geschaffen, gab die Wirtschaftskammer in einer Aussendung vor dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, bekannt. Besonders starken Zuwachs gebe es laut Wirtschaftskammer in den metallverarbeitenden Berufen, am Bau und in der Elektro-Branche. Im Burgenland gibt es zur Zeit insgesamt rund 19.000 Unternehmer.

