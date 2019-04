Eisenstadt: Traditionslauf neu belebt

Der Eisenstädter Stadtlauf hat zuletzt nicht wirklich viele Laufbegeisterte angezogen. Nun wurde der Traditionslauf neu belebt: Mit neuem Namen, neuem Organisationsteam und neuer Strecke waren Freitagabend fast 500 Menschen dabei.

Ob jung, ob alt, ob Läufer mit Leistungsanspruch oder mit besonderen Bedürfnissen: Der neue Eisenstadt-Lauf hat am Freitag fast 500 Menschen angezogen. Damit waren fast dreimal so viele Läufer wie im Vorjahr dabei.

ORF

Gelaufen wurde auf einer Fünf-Kilometer-Schleife, diese führte durch die Hauptstraße, die Martinskaserne, den Schlosspark und natürlich vorbei am Schloss Esterhazy. Organisiert wurde der Stadtlauf von Ursula Bredlinger. „Als Läuferin freue ich mich umso mehr, dass so viele andere Menschen Freude am Laufsport haben“, so Bredlinger.

ORF

Anspruchsvoller Lauf - für jung und alt

Die besten Läufer absolvierten die Strecke zweimal. Die Steinbrunnerin Veronika Prükl etwa testete ihre Laufform für ihre Ziele im Triathlon. „Es ist schon sehr anspruchsvoll. Die Strecke ist eher was für den geübten Läufer, aber es haben sich auch die Hobbyläufer gut geschlagen“, so Prükl.

ORF

Groß war die Begeisterung auch bei den Kindern, die 600 bzw. 1200 Meter durch die Altstadt gelaufen sind. „Es ist schon ziemlich anstrengend. Die erste Runde ist noch gegangen, aber die zweite Runde war dann schwierig“, sagte etwa Markus Locsmandy aus Müllendorf. Nach dem Lauf wurde im Zielbereich noch gefeiert. Kommendes Jahr wollen die Organisatoren noch mehr Sportler anlocken.