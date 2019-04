Miedlingsdorf: Mann stirbt bei Arbeitsunfall

In Miedlingsdorf (Bezirk Oberwart) ist am Samstag am späten Vormittag ein Mann aufgrund eines Arbeitsunfalls gestorben. Der 48-jährige Mann ist unter einen Traktor gekommen.

Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht klar. Feuerwehr, Rettung, Polizei und auch der Rettungshubschrauber Christopherus 16 waren im Einsatz.