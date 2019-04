Biolandwirtschaft als „Schiene der Zukunft“

Das Burgenland setzt auf biologisch erzeugte Lebensmittel. Davon profitieren Landwirte, die ihren Betrieb von konventioneller Landwirtschaft auf Bio-Produktion umstellen.

Familie Wildzeiss hat vor drei Jahren am Ortsrand von Oberpetersdorf (Bezirk Oberpullendorf) einen Stall gebaut und bereits damals berücksichtigt, dass der Betrieb von konventioneller Landwirtschaft auf Bio-Produktion umgestellt wird. Auf dem Bauernhof werden rund 50 Milchkühe artgerecht gehalten. Sie bekommen ausschließlich Futter, das auf dem eigenen Hof ohne Spritz- und Düngemittel produziert wird. Rund 1.000 Liter Biomilch liefert der Betrieb pro Tag an eine Molkerei in Niederöstereich.

Das ist laut Gerald Wildzeiss das Ergebnis eines perfekten Kreislaufes: „80 Prozent unserer Fläche ist Grünland, 20 Prozent Silomais. Den Dünger, den wir selber produzieren, können wir auf den Feldern super verwerten. Von den ganzen Spritzmitteln und Handelsdüngern wollten wir Abstand nehmen und das bringen wir mit der Wirtschaft jetzt sehr gut zusammen“, so Wildzeiss.

Strenge Auflagen für Biobetrieb

Der Stall ist mit einem sogenannten Melkroboter ausgestattet, der rund um die Uhr in Betrieb ist. Jede Kuh bestimmt selbst, wann sie gemolken wird. Der Bauer sieht am Computer, wann welche Kuh welche Milchmenge gegeben hat. Die Entscheidung, auf Bio-Produktion umzustellen, habe weitreichende Konsequenzen, denn ein Biobetrieb wie jener der Familie Wildzeiss hat strenge Auflagen.

„Der Stall muss von der Fläche her größer dimensioniert werden. Die Auslauffläche muss größer sein, die Liegeboxen müssen größer sein. Es darf kein einziges Tier auf dem Betrieb fixiert sein, das heißt Anbindehaltung ist zur Gänze verboten. Auch der Auslauf ins Freie war uns ein großes Anliegen“, so Gerald Wildzeiss.

Schwieriger Beginn

In Summe hat der Stall rund 500.000 Euro gekostet. 90.000 Euro davon sind Förderungen, überwiegend von der EU. Der Preis für Biomilch ist um rund zwanzig Prozent höher als der für konventionelle Milch. Es dauert viele Jahre, bis sich die Umstellung wirtschaftlich rechnet. „Am Anfang gibt es große Durststrecken, die wir durchziehen müssen und die wir auch durchgezogen haben. Für mich gibt es nichts anderes. Das ist die Schiene der Zukunft. Es wird auch so manch anderer noch draufkommen“ sagt der Altbauer Paul Wildzeiss.